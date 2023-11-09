Yargıtay'ın 'Can Atalay' kararına ilişkin değerlendirmeler

İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye devam ediyoruz
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye devam ediyoruz
İsrail'e destek veren markalara bir boykot da Diyanet'ten
İsrail'e destek veren markalara bir boykot da Diyanet'ten
İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı
İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı
Dünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı
Dünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı
Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu
Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu
2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!
Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!
Doç. Dr. Emir Kaya: Yargıtay'ın tepkisi bir patlamadır
Doç. Dr. Emir Kaya: Yargıtay'ın tepkisi bir patlamadır
Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı
Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?
Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
Erdoğan: Batı, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde
Erdoğan: Batı, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde
Yerli kart TROY'a talep hız kazandı
Yerli kart TROY'a talep hız kazandı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum
Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Merkez sadeleşiyor piyasa rahatlıyor
Merkez sadeleşiyor piyasa rahatlıyor
KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi
Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak
Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki
'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı
'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı
'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yargıtay'ın 'Can Atalay' kararına ilişkin değerlendirmeler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Can Atalay kararıyla adeta Anayasa Mahkemesini gayri milli ilan ettiğini belirtirken Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Anayasa Mahkemesi üyelerinin itham edilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değil." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 21:43, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 22:02
Yazdır
Yargıtay'ın 'Can Atalay' kararına ilişkin değerlendirmeler

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'a ilişkin hak ihlali kararına uyulmaması ile AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararını değerlendirdi.

Yaşananların hukukun araçsallaştırılması ve yargının siyasallaştırılmasının bir örneği olduğunu savunan Günaydın, meselenin "Can Atalay boyutunu" çoktan aştığını ifade etti. Günaydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anayasa Mahkemesi yalnızca Can Atalay'ın siyasi haklarını kullanamaması nedeniyle ihlal kararı vermemiş, onun yanında kişi güvenliğine yönelik adil yargılanma sorununa da dikkati çekerek kişi güvenliği ihlali kararını da vermiştir. Bunu uygulamayan Yargıtay, yalnızca Can Atalay'a ya da Gezi davasına yönelik tutum almakla kalmamakta, adeta Anayasa Mahkemesini gayri milli ilan etmektedir. Derhal bu kararı veren Yargıtay üyelerine Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu üzerinden soruşturmaların yapılması ve gerekli yaptırımların uygulanması gerekmektedir."

Günaydın, TBMM'de CHP'li milletvekillerinin Genel Kurulu boşaltmama eyleminin bugünden itibaren başlayacağını ve süreceğini söyledi.

- Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nun açıklamaları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Meclis'te milletvekillerinin katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

"Anayasa Mahkemesi üyelerinin itham edilmesi, hele de bunun müesses nizam tarafından gündeme getirilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bundan dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve bu konuda atılması icap eden adımların da mutlaka ciddi bir şekilde atılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, hem Cumhurbaşkanlığının hem de Meclis'in bu konuya müdahale etmesine ve bu yanlışlıkları düzeltmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Davutoğlu da devlet düzenine ve hukuk düzenine yapılan müdahale karşısında her yolu deneyerek Türkiye'de demokratik hukuk devleti kurallarını korumaya kararlı olduklarını belirterek, "Demokrasimizin geleceği buna bağlı. Aksi takdirde her mahkeme kendi alanı dışında hükümler verir ve bu ülke yaşanamaz, mahkemelere güvenilemez bir duruma düşer." dedi.

- İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'nun açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da partililerle birlikte Ahlatlıbel'deki Yargıtay yerleşkesi önünde açıklama yaptı. Zorlu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi görevlileri hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna, ihlal kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında da Yargıtay Başkanlar Kuruluna suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

- Türkiye Barolar Birliğinden disiplin soruşturması talebi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da Yargıtay yerleşkesi önünde yaptığı açıklamada, AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararı sonrası Yargıtay 3. Ceza Dairesinin "ihlal kararına uyulmaması" kararını eleştirdi.

Sağkan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri bakımından disiplin soruşturması başlatılması adına Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına dilekçe verdiklerini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber