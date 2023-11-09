Kocaeli'de 2 gündür kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş

Kocaeli'de yaşayan iş insanı Nurhan Ör'den (56) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Ör'ün otomobili Gebze'de bulundu. Araç içinde yapılan incelemede kan izine rastlandı. Ekiplerce yapılan geniş çaplı incelemede Ör'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Parmak izi, telefon ve güvenlik kameraları incelenmesi neticesinde olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan ifadede Ör'ün arkadaşı cinayeti işlediğini itiraf etti. Polis ekiplerinin Ör'ün cesedini arama çalışmaları devam ediyor.