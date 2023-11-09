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İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

İstanbul'daki 8 ilçe belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 23:17, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 23:18
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İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

Belediye başkanları, kişisel sosyal medya hesaplarından TROY sistemine geçildiğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medyadan "Ekonomik hegemonyayı boykot ediyoruz!" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Aydın, VakıfBank ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda belediye çalışanlarının maaş ödemelerinde yabancı ödeme sistemlerini iptal ettiklerini belirterek, "Yerli ve milli ödeme sistemi TROY karta geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Halk Bankası ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi hususunda adımımızı attık." paylaşımını yaptı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medyadan, çalışma arkadaşlarının banka kartlarını yerli ve milli TROY sistemine geçirdiklerini duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de paylaşımında ''VakıfBank Genel Müdürümüz Sayın Abdi Serdar Üstünsalih'i ziyaret ettim. Üsküdar Belediyesi olarak, tüm çalışan arkadaşlarımızın maaş kartlarını yerli ve milli TROY ödeme sistemine geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yerli ve milli atılımı desteklediklerini dile getirdiği paylaşımında, "Sultanbeyli Belediyesi çalışanlarımızın maaş kartında değişikliğe giderek, yerli ve milli TROY kart sistemine geçiyoruz." dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, TROY sistemine geçtiklerini vurgulayarak, "İşgalci İsrail'i destekleyen finansal sistemi boykot ediyor, Türkiye'nin yerli ve milli ödeme yöntemi TROY'a geçiyoruz!" ifadesiyle herkesi boykota davet etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise Halk Bankası ile işbirlikleri kapsamında çalışanlarının tüm banka kartlarının yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi için ilk adımı attıklarını aktardığı paylaşımında, "Yerliliği ve milliliği desteklemek için attığımız bu önemli adım kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da belediyenin TROY kart sistemine geçtiğini bildiren bir sosyal medya iletisini yeniden yayınladı.

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