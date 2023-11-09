Otomobilin çarptığı Göç İdaresi personeli hayatını kaybetti

Olay, saat 21.00 sıralarında O-3 Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin İsmetoğlu (37) isimli vatandaşa bir otomobil çarptı. Çarpan araç olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Hüseyin İsmetoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin İsmetoğlu'nun Göç İdaresi'nde çalıştığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili çalışma başlattı.