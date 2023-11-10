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CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz

CHP'li bir grup milletvekili, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'a ilişkin hak ihlali kararına uyulmaması ve ihlal yönünde oy kullanan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı nedeniyle "konuya dikkat çekmek amacıyla" TBMM Genel Kurulundan ayrılmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 07:10, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 08:59
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TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Angola Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 14 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

CHP'li bir grup milletvekili, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'a ilişkin hak ihlali kararına uyulmaması ve ihlal yönünde oy kullanan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı nedeniyle "konuya dikkat çekmek amacıyla" TBMM Genel Kurulundan ayrılmadı.

- CHP Genel Başkanı Özel: "İkinci bir karara kadar eylemi kesintisiz sürdüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir süre Genel Kurul salonunda CHP milletvekillerine eşlik etti. Ardından bir açıklama yapan Özel, yargı içinde bir ekibin, AK Parti ve MHP'den aldıkları cesaretle Anayasa'ya kafa tuttuklarını belirtti. Özel, "Anayasa'ya kafa tutmak anayasal suçtur, darbe girişimidir. Hepimizi bir arada tutan anayasayı yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz?" diye konuştu.

Özel, dün Meclis'te yaptıkları kapalı grup toplantısında bir dizi karar aldıklarını belirterek, bu kararlardan birinin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapacağı görüşme olduğunu söyledi.

Kurtulmuş'u sabah aradığını ve aralarında yapıcı bir konuşma geçtiğini belirten Özel, 15 Temmuz'da olduğu gibi Meclis'in saldırı altında olduğunu söylediğini aktardı.

Özel, Danışma Kurulunun toplanması talebini Kurtulmuş'a ilettiğini, TBMM Başkanı'nın da Filistin heyetinin ziyareti nedeniyle bunun akşam saatlerine kalmasında bir mahsur görüp görmediğini sorduğunu anlattı. Akşama kalmasında bir mahsur görmediğini ilettiğini söyleyen Özel, "17.00'de yapılması öngörülen toplantının bir türlü resmi çağrıya dönüşmediğini, sonradan da vazgeçildiğini öğrendik. Gün boyunca ne oldu da Numan Bey Danışma Kuruluna davetten geri durdu? Numan Bey'e hiç kondurmam ama galiba dün akşam kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakkümüne dönüştürmeye çalışan birileri varken bugün de yürütmenin yasamaya tahakkümüyle ilgili bir girişim oldu. Değilse bunun düzeltilmesi lazım." diye konuştu.

Yaşananlar üzerine eylem planının ikinci aşamasına geçtiklerini ifade eden Özel, Meclis kapanana dek her konuşmada bu konuyu gündeme getirdiklerini belirtti.

Aldıkları üçüncü kararın Meclis Genel Kurulunu terk etmeme eylemi olduğunu hatırlatan Özel, eyleme başlayan CHP milletvekillerini Demokrat Parti milletvekilleri, HEDEP'ten 10 milletvekili, TİP Genel Başkanı ve milletvekillerinin ziyaret ettiğini ve desteklerini açıkladığını dile getirdi. Özel, şunları kaydetti:

"Bu aşamadan itibaren Genel Kurulda nöbetçi milletvekillerini bırakarak bu eylemi aralıksız sürdüreceğiz. İkinci bir karara kadar eylemi kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Amacımız konuya dikkat çekmektir. Bundan sonraki süreçte bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz."

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