Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı

D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer mücadelede ise Belçika temsilcisi Club Brugge, İsviçre'nin Lugano takımına 2-0 üstünlük kurdu.

Bu sonuçlarla Club Brugge, puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Bodo/Glimt puanını 7'ye yükseltirken, Beşiktaş 1, Lugano ise 4 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin grup aşamasının tamamlanmasına 2 maç kala Bodo/Glimt'i yakalama şansı kalmadı. Beşiktaş, son 2 haftada oynayacağı müsabakaları kazansa dahi Norveç ekibi, ikili averajda üstün durumda bulunuyor.

Bodo/Glimt, Beşiktaş'ı sahasında 3-1, deplasmanda da 2-1 mağlup etti. D Grubu'nda Lugano'nun ise ilk 2 içinde yer alarak üst tura çıkma şansı devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 4. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle: