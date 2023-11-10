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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki galibiyet serisi de sona erdi

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 07:30, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 07:31
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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki galibiyet serisi de sona erdi

- UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'daki yenilmezlik serisini de kaybetti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip yarı sahada etkili olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, ani gelişen atakla 18. dakikada Piotrowski'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, değişikliklere rağmen pozisyon bulamadı. Ev sahibi takım, 90+2. dakikada Seco'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından da Ludogorets'e 2-0 yenildi.

Fenerbahçe, bu mağlubiyete rağmen grubunda 9 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun diğer karşılaşmasında Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Nordsjaelland, puanını 7'ye yükseltirken, Spartak Trnava ilk puanını aldı.

- Yusuf Akçiçek beğeni topladı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, performansıyla beğeni topladı.

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki eksikliğinde kendisine forma şansı verilen 17 yaşındaki oyuncu, beklentileri karşılamayı bildi.

Yusuf, yaptığı müdahalelerle sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

- İlk kez gol atamadı

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 20 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, her maçta gol atmayı başarırken, 21. karşılaşmada Ludogorets filelerini havalandıramadı.

- Avrupa deplasmanlarında kale düştü

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda savunmada gösterdiği olumlu performansı son 2 maçta kaybetti.

Söz konusu kulvarda oynadığı ilk 3 deplasman maçında rakiplerine gol izni vermeyen sarı-lacivertliler, 1 gol yediği Spartak Trnava deplasmanının ardından Ludogorets deplasmanında da kalesine atılan 2 gole engel olamadı.

- Soyunma odasına ilk kez geride girdi

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında ilk kez bir mücadelede soyunma odasına mağlup gitti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa'da bu sezon daha önce çıktığı 9 müsabakanın 5'inde devre arasına beraberlik, 4'ünde ise galip girmişti.

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