Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek

Yargıtay'ın Can Atalay'la ilgili AYM'nin ihlal kararına uymamasına yönelik kararı AK Parti'nin de ana gündem maddesi oldu. Parti içinde Yargıtay'a destek verenlerin yanı sıra, kararı eleştirilenler de bulunuyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir" dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ise üstü kapalı olarak Yargıtay'ın kararına destek verdi ve hiçbir kurumun layüsel olmadığına dikkat çekti. Can "Hiçbir kurum sınırsız güç sahibi de değildir. Nasıl ki Yasama, Yürütme ve Yargıtay Anayasa ile bağlı ise AYM'de Anayasa ile bağlıdır" diye konuştu.

AYM ANAYASAYI TANIMIYOR

Yargıtay'ın kararına destek veren bir başka isim Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum oldu. Uçum "AYM, mahkümiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla anayasayı tanımıyor. Ne yazık ki AYM'nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir. Yargıtay'ın AYM'nin ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda anayasa hukukçusu olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da "Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir" yorumunu yaptı.

ÇATIŞMA GİDERİLECEK

Öte yandan; Adalet Bakanlığı bünyesinde AYM ile Yargıtay arasındaki yetki çatışmasının giderilmesine yönelik taslak bir çalışma yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir süre önce "AYM, Yargıtay'ın üzerinde bir temyiz makamı değildir. Görev ve yetki ayrımı konusunda bir düzenleme yapılabilir" demişti.

Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kesinleşmiş mahkeme kararının TBMM'de okunması gerekiyor. Bu sebeple Yargıtay'ın aldığı karar TBMM'ye de gönderildi. Ancak milletvekilliği düşürülse bile Can Atalay'ın, bu kez Yargıtay'ın kararı ile hak ihlaline uğradığını iddia edip, yeniden AYM'ye bireysel başvuru yapma hakkı bulunuyor.

CHP'NİN SOKAK ÇAĞRISINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti grubunu olağanüstü toplantıya çağırıp, ardından da sokak çağrısı yaparak gerilimi tırmandırmaya kalkması tepki çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür" dedi.