Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye devam ediyoruz
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye devam ediyoruz
İsrail'e destek veren markalara bir boykot da Diyanet'ten
İsrail'e destek veren markalara bir boykot da Diyanet'ten
İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı
İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı
Dünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı
Dünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı
Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu
Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu
2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!
Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!
Doç. Dr. Emir Kaya: Yargıtay'ın tepkisi bir patlamadır
Doç. Dr. Emir Kaya: Yargıtay'ın tepkisi bir patlamadır
Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı
Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?
Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
Erdoğan: Batı, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde
Erdoğan: Batı, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde
Yerli kart TROY'a talep hız kazandı
Yerli kart TROY'a talep hız kazandı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek

AYM ile Yargıtay arasında Can Atalay kararı ile başlayan yetki çatışmasını ortadan kaldıracak bazı yeni adımların atılabileceği dile getiriliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 07:57, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 07:59
Yazdır
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek

Yargıtay'ın Can Atalay'la ilgili AYM'nin ihlal kararına uymamasına yönelik kararı AK Parti'nin de ana gündem maddesi oldu. Parti içinde Yargıtay'a destek verenlerin yanı sıra, kararı eleştirilenler de bulunuyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir" dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ise üstü kapalı olarak Yargıtay'ın kararına destek verdi ve hiçbir kurumun layüsel olmadığına dikkat çekti. Can "Hiçbir kurum sınırsız güç sahibi de değildir. Nasıl ki Yasama, Yürütme ve Yargıtay Anayasa ile bağlı ise AYM'de Anayasa ile bağlıdır" diye konuştu.

AYM ANAYASAYI TANIMIYOR

Yargıtay'ın kararına destek veren bir başka isim Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum oldu. Uçum "AYM, mahkümiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla anayasayı tanımıyor. Ne yazık ki AYM'nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir. Yargıtay'ın AYM'nin ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda anayasa hukukçusu olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da "Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir" yorumunu yaptı.

ÇATIŞMA GİDERİLECEK

Öte yandan; Adalet Bakanlığı bünyesinde AYM ile Yargıtay arasındaki yetki çatışmasının giderilmesine yönelik taslak bir çalışma yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir süre önce "AYM, Yargıtay'ın üzerinde bir temyiz makamı değildir. Görev ve yetki ayrımı konusunda bir düzenleme yapılabilir" demişti.

Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kesinleşmiş mahkeme kararının TBMM'de okunması gerekiyor. Bu sebeple Yargıtay'ın aldığı karar TBMM'ye de gönderildi. Ancak milletvekilliği düşürülse bile Can Atalay'ın, bu kez Yargıtay'ın kararı ile hak ihlaline uğradığını iddia edip, yeniden AYM'ye bireysel başvuru yapma hakkı bulunuyor.

CHP'NİN SOKAK ÇAĞRISINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti grubunu olağanüstü toplantıya çağırıp, ardından da sokak çağrısı yaparak gerilimi tırmandırmaya kalkması tepki çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber