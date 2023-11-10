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KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı

Kur Korumalı Mevduat'ta düşüş 10'uncu hafta da devam etti. 3 Kasım haftasında KKM'nin büyüklüğü 86,2 milyar TL düşüşle 2 trilyon 920 milyar liraya geriledi. Böylece KKM hesaplarındaki 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 08:30, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 08:47
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KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında gerileme sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 3 Kasım haftası itibariyle KKM toplamı 86,2 milyar TL düşerek 2,92 trilyon TL'ye geriledi. Dolar cinsinden KKM büyüklüğü ise 103,2 milyar dolara düştü. KKM'den kademeli çıkış planı çerçevesinde atılan adımların etkisiyle 10 haftadaki kayıp 447 milyar TL oldu.

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 67,9 milyar TL azalarak 13 trilyon 907 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatların büyüklüğü 129 milyar 699 milyon lira azalışla 8 trilyon 111 milyar liraya geriledi. Gerçek kişilerin TL mevduat hesapları ise 67 milyar 965 milyon liralık bir artışla 4 trilyon 774 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık kaynakları KKM'de geçen hafta yaşanan 86,2 milyar liralık kaybın bir kısmının gerçek kişilerin TL mevduat hesaplarına döndüğünü söylüyor. Ancak TL mevduat faizlerinde artışın beklenen düzeyde olmaması TL mevduata ilgiyi sınırlıyor. 27 Ekim haftasında TCMB verilerine göre ortalama 3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 41,72'ye geriledi.

Bankaların TL mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranlarına bakıldığında yüzde 20 ila yüzde 45 arasında değiştiği görülüyor. Sektörün kredi hacmi arttı. Yabancı yatırımcı hisse tarafında ise beş hafta sonra net alıma geçti. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşik yatırımcılar hissede 86 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Tahvil tarafında ise 27 milyon dolarlık net alım görüldü.

TCMB rezervleri 39 haftanın zirvesinde

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıkarak 39 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt döviz rezervleri ise 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 3 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 29 milyar 962 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 30,4'e tekabül etti. Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

BİROL BOZKURT

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