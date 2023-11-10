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İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş

İkinci el araç satışında yaz sonundan itibaren durgunluk yaşanıyor. Otomobil sektörü yeni stratejilere yöneldi. Galericiler ikinci el araçların fiyatlarının büyük düşüş yaşadığını belirtti

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 08:50, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 08:51
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İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş

Fahiş araç satışını önlemek için yakın zamanda peş peşe önlemler alındı. Araç piyasasını speküle etmek için açılan birçok sahte ilan tek tek yok oldu. Al-satçılar piyasadan çekildi. Satışlarda azalma yaşandı.

Elinde araç bulunan vatandaşlar da yeni araç alabilmek için takas yöntemini tercih ediyor. Galericiler ise yeni dönemden memnun. Yeni dönemde ikinci ve sıfır araç satışlarının tekrar canlanacağını belirtiyorlar.

İMES Başkanı Hayrettin Ertemel, TV100 Ana Haber'de şunları söyledi: "Önemli olan kayıtdışının mesleğimizden elini çekmesiydi. Kayıtdışının al-satçıların elinde kalan araçları hem bizlere olsun hem de emlakçılara olsun takas yöntemi ile ellerinden çıkarmakla ilgili bir pozisyon almış durumda.

Fiyatlar en makul seviyelere indi

Bu araçlar bizlere de teklif ediliyor. Bazı arkadaşlarımız bunlara gayrimenkulle değiştirmek için pozisyon alıyor.

Şunu özellikle belirtmek lazım fiyatlar şu anda olabildiği en makul seviyelere indi. Yılbaşından sonra, yılın ilk çeyreğinden sonra bu fiyatların tekrar toparlanarak yükselişe geçeceğini öngörmekteyiz. Vatandaşlara araca ihtiyaçları varsa almalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatların bundan daha aşağıya geleceğini beklemiyoruz."

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