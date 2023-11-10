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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 10 bin 812'ye çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 09:26, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 10:20
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 243 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812'ye çıktığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 905 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, 7 Ekim'den bu yana enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını kaydetti.

İsrail'in saldırılarında sağlık sektörü büyük zarar gördü

Saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini ve hastanenin hizmet dışı kaldığını kaydeden Kudra, bu konuda son güncellemeleri de paylaştı.

Kudra, saldırılarda şu ana kadar 195 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 51 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini, 130 sağlık kuruluşunun hasar gördüğünü, 18 hastane ile 46 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını dile getirdi.

Yardım çağrılarında bulunduklarını ancak bunlara cevap alamadıklarını kaydeden Kudra, yakıt sıkıntısı nedeniyle Göz Hastanesi ile Ruh Sağlığı Hastanesinin hizmet dışı kaldığını, Rantisi Çocuk Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesinde çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğunu, yoğun bakım ve kreşin yalnızca küçük bir jeneratör çalıştırılarak çalışır durumda tutulacağını aktardı.

Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya ve Kemal Advan hastanelerinin yakıt yetersizliği nedeniyle 24 saat, Şifa Hastanesi'nin de 36 saat içinde hizmet dışı kalacağını belirtti.

Kudra, şu ana kadar Refah Sınır Kapısından, 99 yaralı ve 73 refakatçiyi tahliye edebildikleri bilgisini paylaştı.

İsrail "aç bırakmayı" silah olarak kullanıyor

Kudra, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde hastanelerde hasta, yaralı, sağlık çalışanı ve yerinden edilmişlerin de aralarında bulunduğu 900 bin kişiyi aç, susuz, ilaçsız ve korumasız bıraktığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) da eleştiren Kudra, ajansın, tüm sağlık hizmetlerini aksattığını, çocukları aşısız, hamileleri takipsiz ve kronik hastalığı olanları da müdahalesiz bıraktığını ifade etti.

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