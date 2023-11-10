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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesine geriledi. Bu oran Ocak 2014'ten bu yana en düşük işsizlik oranı oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 10:12, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 10:19
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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı eylülde bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,2 olarak gerçekleşti

İşgücü eylülde bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22,0 olarak tahmin edildi.

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