Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi günü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Yurdun kalan kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Aynı gün Kıyı Ege ve Marmara'da rüzgarın güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Pazar günü, Batı Akdeniz, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Marmara'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olması öngörülüyor. Aynı gün İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 22, İzmir ve İstanbul'da 23, Samsun'da 25, Antalya'da 24, Adana'da 29 derce civarında seyredecek.