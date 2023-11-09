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Eski milletvekili parti meclisine girdi

38. Olağan kurultayda Parti Meclisine giren 25 ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm," örgütümüzün güveni ve desteğiyle parti meclisi üyeliğine seçildim. Bu büyük onuru bana layık gördüğünüz için tüm yol arkadaşlarıma ve örgütümüzün her bir bireyine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 07:38, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 10:45
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Eski milletvekili parti meclisine girdi

Cumhuriyet Halk Partisinin hafta sonu yapılan 38inci olağan kurultayında 8'inci genel Başkanı Özgr Özel oldu. Özel'in genel başkanlığa seilmesinden sonra parti meclisinin de belirlenmesiyle olağan kurultay son buldu.

60 kişiden oluşan Parti Meclisine Özgr Özel'in anahtar listesinde yer almamasına rağmen seilen 25 ve 26. Dnem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tm, dikkatleri zerine ekti.

25 ve 26. Dnem Milletvekili Mehmet Tm, Özgr Özelin anahtar listesinde olmamasına karşın 416 oy alarak listeyi deldi. 380 aday arasında yer alan Tm, 52 kişilik Parti Meclisine 38. Sıradan girmeyi başardı.

Mehmet Tm kurultayın ardından yaptığı aıklamada Getiğimiz gnlerde gerekleşen 38. Olağan Demokrasi ve Birlik kurultayımızda sizlerin takdiri, rgtmzn gveni ve desteğiyle parti meclisi yeliğine seildim. Bu byk onuru bana layık grdğnz iin tm yol arkadaşlarıma ve rgtmzn her bir bireyine şkranlarımı sunuyorum. Sizlerin gveni ve desteği olmadan bu başarıya ulaşamazdım. Bana yeniden partimize hizmet etme fırsatı verdiğiniz iin sizlere yrekten teşekkr ediyorum. Mcadeleye kaldığımız yerden Parti meclisinde yol arkadaşlarlarımızla birlikte devam edeceğiz. Önmzdeki zorlu srete, Cumhuriyet Halk Partisi olarak vereceğimiz mcadele, sadece partimizi yerelde iktidara getirme abası değil, aynı zamanda lkemizi karanlık bir dnemden de kurtarma mcadelesi olacaktır. Bu mcadelede rehberim Atatrk İlke ve Devrimleri ile Sosyal Demokrasinin evrensel ilkeleri olacak, daima Cumhuriyeti ve değerlerini korumak barışa ve demokrasiye sahip ıkmak iin alışacağım " dedi.

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