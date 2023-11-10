Adana'da 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ekipler, belirledikleri adreslere operasyon düzenleyerek mesleklerinden ihraç edilen astsubay Ömer Berber (34), komiser Rıdvan Korkutan (31) ile öğretmenler Hakan Bayten (44) ve İbrahim Yıldız'ı (56) yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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