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Dolar/TL 28,56 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 28,5550 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 11:00, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 11:01
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Dolar/TL 28,56 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,4652'den tamamladı.

Dolar/TL yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 28,5550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 30,4620'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,8930'dan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 105,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olması nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirtti.

Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini bildirdi.

Ayrıca, dün ABD Hazine Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tahvil ihracında talebin beklentilerin altında kalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40 ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından yükselişe geçerek yüzde 4,63'te günü tamamladı. Söz konusu tahvil getirisi şu sıralarda yüzde 4,60 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 puan seviyelerinin destek, 106 ve 107 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

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