'Yarısı Bizden projesine 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldı'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Yarısı Bizden projesine bugüne kadar toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 11:20, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 11:21
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Yarısı Bizden projesine bugüne kadar toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldı."