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Şeker-İş: Karbon ekonomisinden çıkışta çalışanlar mağdur edilmemeli

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Antalya'da düzenlenen 7. Geleneksel Medya Buluşması'nda konuştu. Gök: Kimsenin geride bırakılmaması temelinde, Dünya'nın sağlığı için karbon ekonomisinden çıkıyorsak, bu dönüşümün yükünü çalışanlar üzerinde bırakmamak gerekiyor. Yaptığınız işi, beceri ve bilgilerinizi çağın getirdiği yeniliklere göre güncellemezseniz birçok meslek gurubunda işsiz kalma olasılığınız yüksek" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 16:19, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 17:56
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Şeker-İş: Karbon ekonomisinden çıkışta çalışanlar mağdur edilmemeli

Zekeriya ELTİMUR

Bugün iklim değişikliği olgusu bütün azameti ve vahametiyle artık kabul görmüş bir gerçek olarak karşımızda durduğunu vurgulayan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök, İklim krizini sırf musluk suyunu israf etmeye, A sınıfı enerji beyaz eşya kullanmaya ya da tasarruflu ampullerle sarfiyatı en aza indirgemeye bağlamak mücadele yöntemlerinin ana ilkeleriyle çok da fazla bağdaşmamaktadır " dedi.

"Dönüşümün yükünü çalışanlar üzerinde bırakmamak gerekiyor"

Kimsenin geride bırakılmaması temelinde, Dünya'nın sağlığı için karbon ekonomisinden çıkıyorsak, bu dönüşümün yükünü çalışanlar üzerinde bırakmamak gerekiyor diyen Gök: Peki bu nasıl olacak? Bu sorunun cevabı da adil dönüşüm kavramı çerçevesinde üretilecek cevaplara bağlıdır. Yaklaşık 1,2 milyar işin, bir diğer deyişle, dünya istihdamının yüzde 40'nın sağlıklı ve istikrarlı bir çevreye doğrudan bağlı olduğunu ve işlerin sürdürülemeyeceğini unutmamak gerektir. İçinde bulunduğumuz konjonktürde, gelişen ve ilerleyen teknolojinin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşüm baş döndürücü hızla ilerlerken dünya aklının üzerine çıkan yapay zeka, dijitalleşme gibi kavramlar yakın gelecekte çalışma hayatının başrol oyuncusu rolünü üstlenmeye adaydırlar. Yeni mesleklerin, yeni üretim ilişkilerinin ve yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıktığı bir çağın başındayız" ifadelerinde bulundu.

"Bir çok meslek gurubunda işsiz kalma olasılığınız yüksek"

"Bu sebeple yaptığınız işi, beceri ve bilgilerinizi çağın getirdiği yeniliklere göre güncellemezseniz birçok meslek gurubunda işsiz kalma olasılığınız yüksek olduğunu dile getiren Gök sözlerine şöyle devam etti:
Kısaca işletmelerin ve çalışanların eski yöntemleri geri dönüşüm kutusuna göndererek sürdürülebilir dönüşüm için işgücüne yeniden format atmaları gerekmektedir. Aksi halde etten, kemikten ve kandan oluşan sorunlar yumağı bedenlerle uğraşmak yerine kendi elleriyle ürettiği donanımlı bir robota istediği yazılımı yükleyip çalıştırmak her işverenin işine gelecek ve böylece insan merkezli yaşanan olumsuzluklar da bertaraf edilmiş olacaktır.

"'Yapay zekalaşma' ileride mesleklere ya buzul çağını yaşatacaktır ya da çağ atlatacaktır"

"Bu sorun özellikle önümüzdeki süreçte şeker sanayinde daha çok kendisini hissettirecektir. Şeker sanayi gibi özellikle ağır sanayide birçok meslek grubunda robotlaşan ya da özelleştirme adı altında uygulanan yanlış sistemlerle bilerek robotlaştırılan insanların çalışma sistemlerinin yeniden check up edilmesi ihtiyacı vardır. Çalışma hayatında 'yapay zekalaşma' proaktif yaklaşımı ileride mesleklere ya buzul çağını yaşatacaktır ya da çağ atlatacaktır. Değişen ve dönüşme durumundaki dünyada bazı gerçekleri imalat hatası olarak görmek, aslında sürekli hatanın imalatı ile uğraşıldığının farkında değildirler. Türkiye'de son yıllarda özellikle de işçilerin insanca yaşamanın öncü niteliğindeki sendikalılık kavramı bir takım zorlamalarla adeta sendikasızlaştırma vebasına yakalanmış durumdadır"

"24 Kasım'da 'Değişen Dünya Dönüşen Çalışan' konulu Çalıştay"

Gök, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sebeple bizler de özellikle çalışma hayatında sektörümüzü ileriki yıllarda olumsuz etkilemesi muhtemel bir takım sorunları çözmek ve yeni çıkış yolları bulmak üzere konunun uzmanları ile bir çalıştay yapma gereği duymuş bulunuyoruz.
24 Kasım 2023 tarihinde Konya'da gerçekleştireceğimiz "Değişen Dünya Dönüşen Çalışan" konulu çalıştayımıza yerel ve bölgesel aktörleri özellikle Valilik, belediyelere bağlı idareler, gıda sanayi çalışanları, üreticiler, kalkınma ajansları, üniversiteler, basın cemiyetleri ve tüm meslek odaları ile siz değerli basın mensuplarımızı davet ediyoruz."

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