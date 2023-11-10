Şarampole devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 12:28, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 12:30
Mustafa K. idaresindeki 15 DA 918 plakalı otomobil, Yusufça Beldesi İshak köyü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi İrem Nur Kum'un (20) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.