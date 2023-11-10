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Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında çok sayıda vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 12:31, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 12:33
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Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Anıtkabir, 10 Kasım dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.

Ziyarete açılmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek, dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun ses kaydı da paylaşıldı.

"Atatürk, bu topraklarda asla bitmeyen bir umuttur"

Anıtkabir'i ziyaret eden 79 yaşındaki Kemal Ocak, "Atatürk, bu topraklarda asla bitmeyen bir umuttur. Bu umudu ayakta tutmak için bugün buradayız. Biz, torunlarımız, torunlarımızın torunları Atatürk'ün bu mirasını korumak için varız ve var olacağız." dedi.

Antalya'dan eşi ve çocuğuyla Anıtkabir'e gelen 48 yaşındaki Şükran Kara da, Atatürk'ü saygı ve sevgiyle andığını belirterek, "Cumhuriyet kadını olarak çok duygusalım. Biz Antalya'dan geldik buraya eşim ve çocuğumla. Üzgünüz tabii ki Atamızı erken kaybettik. Saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

İlk kez Anıtkabir'e geldiğini söyleyen 8 yaşındaki Masal Yök ise "Atatürk'ü çok seviyorum. O olsaydı her gün yanına gitmek isterdim. " ifadelerini kullandı.

Anıtkabir, saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

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