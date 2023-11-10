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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda teknik sorumlu Burak Yılmaz görevi bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 12:34, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 12:35
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim'den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz'la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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