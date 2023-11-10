Depremde yıkılan binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı. Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi.

Yıkılan blokların hemen karşısında, aynı firmanın yaptığı Emlak Bank Konutları 2'nci Kısım'daki binalar ise yıkılmadı, ancak ağır hasar aldı. Depremin ardından konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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