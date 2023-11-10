İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz partisinden istifa etti
İYİ Parti üyesi eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partiden istifa ettiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 14:45, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 14:47
İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, fotoğraflı paylaşımında, "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize" ifadesini kullandı.