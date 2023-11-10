İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz partisinden istifa etti

İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, fotoğraflı paylaşımında, "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize" ifadesini kullandı.

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