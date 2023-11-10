İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 14:53, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 14:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren de İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.