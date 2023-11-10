Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Marmara'da ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.