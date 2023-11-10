Hastane otoparkında araç içinde 10 günlük kadın cesedi bulundu

Olay, Ataşehir'de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin otoparkında asfalt çalışması yapan işçiler, park halinde bulunan 34 ZH 4755 plakalı otomobili kaldırmak istedi. Otomobile yaklaşan işçiler, otomobilin yolcu koltuğunda emniyet kemeri takılı bir kadını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından otomobilin kapısı açılırken yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Çevreye yoğun şekilde koku yayılırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında kimliği öğrenilemeyen kadının cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.