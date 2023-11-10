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İstanbul'daki 6 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı

İstanbul'da 6 ilçe belediyesi daha personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 18:42, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 18:43
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İstanbul'daki 6 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı

Belediyeler ve belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından TROY sistemine geçildiğini duyurdu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, paylaşımında, "Mesai arkadaşlarımızın kullanmış olduğu banka kartlarında, Türkiye Ödeme Yöntemi TROY'a geçiyoruz. TROY'a geçmeyi herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesinin sosyal medya hesabından TROY'a geçildiği duyurulan iletide, "Bağcılar Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızın maaş ödemelerini yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY karta taşıyoruz." denildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Mesai arkadaşlarımın kullanmış olduğu maaş kartlarının yerli ve milli TROY ödeme sistemine geçişi için çalışmalara başladık. Hayırlı olsun." paylaşımını yaptı.

Çekmeköy Belediyesinin paylaşımında, VakıfBank ve Yapı Kredi Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda 1500 kişilik belediye personelinin maaş ödemelerinin TROY'a taşınacağı belirtilerek, "Katil İsrail'i destekleyen finansal sistemi boykota tüm komşularımızı davet ediyoruz. 'Ne yapabilirim?' diye düşünüyorsanız şimdi tam vakti." ifadeleri kullanıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, TROY sistemine geçtiklerini, "İşgalci İsrail'i destekleyen finansal sistemi boykot ediyor, TROY karta geçiyoruz. Yerliliği ve milliliği desteklemek için attığımız bu önemli adım kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle açıkladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de belediye personelinin banka kartlarını TROY ödeme sistemine geçirdiklerini sosyal medyadan duyurdu.

Beykoz, Esenler, Kağıthane, Üsküdar, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe ve Tuzla belediyeleri daha önce personel maaş kartlarının yerli kart TROY'a taşınması kararı alındığını açıklamıştı.

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