Doktorların e-imza cihazlarını çalan 15 şüpheli tutuklandı

Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İstanbul'daki 6 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
İstanbul'daki 6 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Firari müteahhidi, depremzede yakınları AVM'de gezerken yakaladı
Firari müteahhidi, depremzede yakınları AVM'de gezerken yakaladı
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Doktorların e-imza cihazlarını çalan 15 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaç yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 18:56, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 19:26
Yazdır
Doktorların e-imza cihazlarını çalan 15 şüpheli tutuklandı

Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

- Operasyon

Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Kasım'da farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak ya da şifrelerini elde ederek bu yolla Reçetem sistemi üzerinde başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aralarında 2 eczacının da bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete, pompalı tüfek, otomatik tabanca ile 17 kartuş, dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber