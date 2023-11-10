İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da tutuklandı

Bu kapsamda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.K.M'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

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