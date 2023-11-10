İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da tutuklandı
Şanlıurfa'da İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 19:10, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 19:11
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.K.M'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.