Eski vekil Öz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak?

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkan Vekili seçilen ve son olarak da AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı görevine atanan TBMM 25. ve 26. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Öz'ün, bir süredir Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı yönündeki söylemler siyasi kulisleri hareketlendirdi.

"AYDIN'DA MUTLAKA CUMHUR İTTİFAKI KAZANMALIDIR"

En son Aydın'da yapılan bir ankette de Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilebilecek olası isimler arasında yer alan Öz'ün, adaylıkla ilgili olarak yakın çevresine olumlu sinyal verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Yeni Kıroba Gazetesi'ne özel açıklamada bulunan Öz, "Aydın'da bu Yerel Seçimleri mutlaka Cumhur İttifakı kazanmalıdır. Ben Aydın'da Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanması, ilimizin hükümetimizin gücünden istifade ederek AK Belediyecilik hizmetleriyle tanışması için görev verilirse AK Parti'den adaylığa hazırım. Halihazırda süreç devam ediyor. Aydınımız ve şahsımız için hayırlısı neyse o olsun" dedi.