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Giresun'daki proje Türkiye'de bir ilk oldu: Denizin Kahramanları' görev başında

Giresun Belediyesi tarafından 'Kıyı Temiz Mavi Deniz' sloganıyla birlikte 'Denizin Kahramanları' ekibi kuruldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 21:58, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 22:11
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Giresun'daki proje Türkiye'de bir ilk oldu: Denizin Kahramanları' görev başında

Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulmasıyla ilk olma özelliği taşıyan projede; 30 kişiden oluşan 'Denizin Kahramanları' ekibi kıyı, deniz ve plajlardaki temizlik çalışmalarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü sıfır atık projesiyle koordineli olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanacak protokol doğrultusunda okullarda da deniz temizliği için eğitimler vererek öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlayacak.

Giresun Belediyesi tarafından başlatılan bu çalışmayla birlikte, bölgedeki plajların en kısa sürede "mavi bayraklı" plajlar listesine dahil edilmesi amaçlanıyor.

'Denizin Kahramanları' ekibinin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, gönüllü vatandaşlarla birlikte plajda temizlik çalışmalarına katılan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in en uzun plajlarına sahip şehrimizde, 'Kıyı Temiz Mavi Deniz' sloganıyla başlatmış olduğumuz, denizimizin ve kıyılarımızın temiz kalması adına 30 kişilik 'Denizin Kahramanları' ekibi kurduk. Bu çalışma arkadaşlarımız, kıyılarımızı daima temiz tutmak amacıyla özel oluşturulmuş bir ekiptir. Bu ekibimiz bundan sonra kıyımızda ve denizimizde var olacak kirliliğe anında müdahale edecektir" dedi.

Giresun'un sadece doğası, yeşili ve yaylalarıyla değil deniziyle de meşhur olduğunu belirten Şenlikoğlu, "İnsanımızın, gelecek ziyaretçilerimizin ve turizmimizin hizmetine sunulabilmesi adına kıyılarımızın ve denizimizin temiz tutulabilmesi bizim için çok önemli. Bu özel ekibimizle birlikte bunu amaçlıyoruz. Bunun örnekleri başka yerlerde var mı bilmiyorum ama birçok şehre de örnek olabileceği kanaatindeyiz." şeklinde konuştu.

Deniz ve kıyıların Giresun insanı için çok önemli bir yaşam alanı olduğunun altını çizen Şenlikoğlu, "Kıyı ve denizimiz bizim için sadece bir tatil ya da özel günler için değil hayatımızın birçok alanında büyük önem taşıyor, bu nedenle kıyılarımızın temiz ve nitelikli olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri bu projeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sürdürmekte olduğu 'Sıfır Atık' projesiyle birleştirerek geliştireceklerini sözlerine ekleyen Şenlikoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında, okullarda öğrencilere eğitimler vererek toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Şenlikoğlu ayrıca, Giresun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından uzun zamandır sürdürülen evlerde çöplerin ayrıştırılması projesine de değinerek, "Hem şehrimizde hem de kıyılarımızdaki çöp sorununa hızlı biçimde müdahale edebilecek bir sistem oluşturduk. Bu da tabii ki şehrimizin hem yaşam kalitesinin artmasına hem de insanımız tarafından daha tercih edilebilir nitelikli bir yaşam alanına sahip olmamızı, kıyılarımızın da daha kullanılabilir olmasını sağlayacaktır" dedi.

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