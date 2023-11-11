11 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasına; Fenerbahçe Opet-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş Ayos, Çukurova Belediyespor-VakıfBank ve Kuzeyboru-Karayolları maçlarıyla devam edilecek.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasına; Türk Telekom-Reeder Samsunspor, Darüşşafaka Lassa-Galatasaray Ekmas, Anadolu Efes-TOFAŞ ve Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK, Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor ve Altay-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına; Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyeleri ile Çalı Yolu genişletme çalışmaları ikinci etabında incelemelerde bulunacak, Demirtaş OSB Kavşağı açılış törenine katılarak ziyaretler gerçekleştirecek.

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğinin "Meslek Ahlakı Zirvesi" ile Asrın İş Adamları Derneğinin Genel Kuruluna katılacak.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" Milli Ağaçlandırma Günü programına iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asrın İş İnsanları Derneği Genel Kurulu ile Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

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