11 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları
11 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.
(Riyad)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asrın İş İnsanları Derneği Genel Kurulu ile Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.30/17.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, PM toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'na iştirak edecek.
(Antalya/11.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşmaları programına katılacak.
(Antalya/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" Milli Ağaçlandırma Günü programına iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğinin "Meslek Ahlakı Zirvesi" ile Asrın İş Adamları Derneğinin Genel Kuruluna katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyeleri ile Çalı Yolu genişletme çalışmaları ikinci etabında incelemelerde bulunacak, Demirtaş OSB Kavşağı açılış törenine katılarak ziyaretler gerçekleştirecek.
(Bursa/10.00-17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Alimleri Filistin'e Destek Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/15.30)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına; Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/16.00/Antalya/16.00/Mersin/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK, Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor ve Altay-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/İstanbul/13.30/Şanlıurfa/16.00/İzmir/19.00)
3- Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/12.00)
4- TFF 2. Lig'in 13. haftası, Beyaz Grup'ta 1, Kırmızı Grup'ta 2 maçla başlayacak.
5- TFF 3. Lig'in 10. haftası, 1. Grup'ta 1, 4. Grup'ta ise 2. müsabakayla başlayacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasına; Türk Telekom-Reeder Samsunspor, Darüşşafaka Lassa-Galatasaray Ekmas, Anadolu Efes-TOFAŞ ve Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/18.00/20.30)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasına; Fenerbahçe Opet-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş Ayos, Çukurova Belediyespor-VakıfBank ve Kuzeyboru-Karayolları maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/18.00/18.30/Adana/14.00/Aksaray/18.00
8- Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Macaristan'ın Prektiker-Vac takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Vac/16.00)
9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımına konuk olacak.
(Brixen/21.00)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Giresun/16.00)