Karadeniz'de petrol hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'ya Karadeniz'de ikili sınırlandırma antlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içindeki Münhasır Ekonomik Bölge'de petrol araması yapabilmesi için dört ayrı petrol arama ruhsatı verdi.

Ruhsatlar ayrı ayrı 326 bin 253 hektar, 48 bin 333 hektar, 262 bin 762 hektar ve 556 bin 162 hektarlık yüz ölçümlerinden oluşuyor. TPAO, sekiz yıl süreyle Karadeniz'de toplam 1 milyon 193 bin 510 hektarlık alanda petrol arayacak.

ŞIRNAK'TA ARAMA SAHASI GENİŞLİYOR



Şırnak'ta ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ'nin AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatındaki yüzde 100 hissesinin devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla TPAO'ya devredilmesine karar verildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ