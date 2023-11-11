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Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek

1 milyondan fazla üyesi bulunan Memur- Sen, İsrail'i boykot için memur maaş ödemelerinin milli ödeme yöntemi TROY'la yapılmasını teklif etti. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda memurları temsil eden Memur-Sen'in teklifi, Çalışma Bakanlığı tarafından değerlendirilip, karara bağlanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 08:08, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 08:12
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Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek

Son günlerde İsrail menşeili ürünlere yapılan boykot, kredi kartı ve banka kartı gibi finansal kullanım araçlarının yazılım altyapısını da etkili olmaya başladı. Çocuk katili İsrail ve destekçisi Batılı ülkelere ait markalar olduğu bilinen ödeme yöntemleri yerine Türkiye'nin milli ödeme aracı olan TROY ile değiştirilmesi için vatandaşların yanı sıra kurumsal adımlar da atılıyor.

MEMUR-SEN ÖNERDİ

Yenişafak'tan Mehmet Güney'in haberine göre; Memur-Sen heyeti bundan sonra memur maaşlarının ödenmesinde yerli ve milli ödeme yöntemi olan 'TROY'un kullanılmasını Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda önerdi. Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öneriyi inceleyecek. Yapılacak incelemenin ardından bir karara varılması bekleniyor.

TÜM İŞ DÜNYASI YERLİ ÖDEME SİSTEMİNE GEÇMELİ

Çalışanlarının banka kartlarını TROY'u kullandıran Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), üyelerine milli ödeme yöntemini seçmeleri çağrısında bulundu. Milletçe yaşanan hassasiyete kulak vermeleri gerektiğini belirten ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "ASKON olarak tüm tüm şirket çalışanlarımız ve kurumsal firma çalışanlarımızın maaş ve kredi kartlarını TROY'a çeviriyoruz. Bu nedenle iş dünyasına da bir çağrıda bulunuyoruz. Yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a geçmelerini ve yabancı ödeme sistemlerini terk etmelerini öneriyoruz. Gün katliama dur deme gün eyleme geçme günüdür. Tüm iş dünyamızı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

BU HASSASİYETİ HER ALANA TAŞIMALIYIZ

Gazze'de yapılan katliamlara Türkiye'nin ülke olarak hassasiyet geliştirdiğini belirten Aydın, "Gelişmiş ve medeni dediğimiz ülkelerin İsrail'in gerçekleştirdiği bu katliama nasıl sessiz kaldıklarını ve hatta nasıl koşar adımlarla desteklerini gördük. Bu nedenle olaylara ve gelişmelere artık çok farklı gözlerle bakmamız gerekiyor. Vicdan sahibi insanlar tarafından bir hassasiyet oluştuğu aşikar. Bizlere de düşen bu hassasiyeti geliştirerek katile dur demek olmalı. Bu hassasiyeti her alana taşımalıyız. Özellikle ekonomi çok önem arz etmekte" dedi.

Belediyelerden tam destek

İşgalci İsrail'i destekleyen finansal sistemi boykot hareketine belediyeler bir bir katılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından maaş kartlarının TROY sistemine geçirilmesi için tüm personele çağrı yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TROY karta geçeceklerini duyurdu. Kartoğlu, "Mesai arkadaşlarımın kullanmış olduğu maaş kartlarının yerli ve milli TROY ödeme sistemine geçişi için çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı. Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi de personelinin maaş kartlarının altyapısını, İsrail bağlantılı şirketlerin ödeme sistemleri yerine yerli TROY'a dahil edeceklerini bildirdi. Önceki gün Çorum Belediyesi, ardında Diyanet İşleri Başakınlığı personelinin maaş kartlarını TROY ödeme sistemine geçirmek için çalışma başlattığını duyurmuştu. Bu arada bankalar da TROY kart avantajlarını müşterilerine anlatmaya başladılar.

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