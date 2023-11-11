Sökülen ağaç pahalıya patladı, yerine 2 bin 103 ağaç diktiler

İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
75 bin öğrenci sanayide okuyor
75 bin öğrenci sanayide okuyor
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Sökülen ağaç pahalıya patladı, yerine 2 bin 103 ağaç diktiler

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma işlemleri esnasında 1 palmiye ağacını söken hafriyat şirketi, 2 bin 100 fidanı toprakla buluştururken aynı noktaya yetişkin 3 palmiye ağacı dikti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 08:28, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 08:21
Yazdır
Sökülen ağaç pahalıya patladı, yerine 2 bin 103 ağaç diktiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma işlemleri esnasında Antakya ilçesi Zenginler Mahallesi'nde iş makinesi operatörü 1 palmiye ağacını yerinden sökmüştü. Yaşanan olay sonrası Hatay Valiliği'nin girişimleriyle Elazığ Doğa Geri Dönüşüm A.Ş. Yöneticisi Mikdat Dağoğlu, TEMA vakfına 2 bin ağaç bağışında bulunmuştu. Mahkeme sürecinin ardından Antakya ilçesi Maraşboğazı mevkiinde 100 fidanı toprakla buluşturan Elazığ Doğa Geri Dönüşüm A.Ş., Hatay Valiliği'nin girişimleriyle palmiye ağacını söktüğü aynı noktaya da Mersin'den getirdiği 3 yetişkin palmiye ağacını dikti. Firma, sökülen 1 ağacın yerine yaklaşık 210 bin TL'lik ağaç dikiminde bulundu.

"Operatörümüz yıkım öncesi ağacı söktü"

Elazığ Doğa Geri Dönüşüm A.Ş. şantiye şefi İnşaat Mühendisi Sevgi Yıldırım, palmiye ağacının sökülmesinden dolayı üzgün olduklarını dile getirerek "Burada bina ağır hasarlıydı ve yıkılması gerekiyordu. İş güvenliği açısından binanın ön kotundan girilmesi gerekiyordu. Binanın ön kısmında da bir palmiye ağacı vardı. Operatörümüz yıkım öncesi ağacı söktü. Bu yaşananlar için çok üzgünüz" dedi.

"Toplamda bize 210 bin TL'ye mal oldu"

Mühendis Yıldırım, sökülen palmiye ağacı yerine 2 bin fidan TEMA vakfına bağışta bulunduklarını, 100 fidanı bizzat toprakla buluşturduklarını ve aynı noktaya 3 yetişkin palmiye ağacı diktiklerini belirterek "Yaşananları birazcık da olsa telafi edebilmek için yıktığımız ağacın yerine yenilerini diktik. TEMA Vakfı'na 2 bin ağaç bağışta bulunduk. Aynı zamanda Maraşboğazı'na kendi ellerimizle 100 fidan diktik. Buraya da 3 ağaç ektik. Toplamda; 2103 ağaç diktik. Mutluyuz, Hatay'a destek olmak için buradayız. Hatay yeniden eski haline gelsin istiyoruz. Diktiğimiz ağaçlar inşallah eskisinden daha güzel olur. 1 ağaç sökmüştük, aynı yere Mersin'den 3 ağaç getirip diktik. Toplamda bize 210 bin TL'ye mal oldu. Yaptığımız hatayı bir nebze de telafi edebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber