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Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur kapsamında çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesine bugünden itibaren başlanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 08:55, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 08:54
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Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor

Emekliye destek için harekete geçildi. Bir defaya mahsus 5 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Desteğin ödeme tarihleri netleşti. Buna göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira bugünden itibaren ödenmeye başlanacak.

Bu destek, dul ve yetim aylığı alanlara da hisselerine göre yarından itibaren verilecek.

SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre olacak. Aylıklarını ayın 17, 18 ve 19'unda alanlara, bugün ödeme yapılacak. Ayın 20, 21 ve 22'sinde aylık alanlar destek ödemelerini yarın alabilecek. Aylık alma tarihleri ayın 23, 24, 25, 26'i olanlara destek, 13 Kasım'da verilecek.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da destek ödemeleri 14 Kasım'da yapılacak.

Kimler bu destekten faydalanacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, EYT'den emekli olanlar, EYT'ye müracaat edip maaşı henüz bağlanmayanlar, dul ve yetim aylığı alanlar destekten faydalanacak. Destek verilecek emekliler başka bir işte çalışmıyor olacak.

Verilecek destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda bulunuyor. Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabilecek.

Çalışan emekliler kapsam dışı

Ancak emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler bu haktan faydalanamayacak.

Ekim ayı içinde bir günlük dahi çalışması olan emekliler, 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

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