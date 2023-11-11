Sinemada 'yapay zeka' tartışmaya açılacak

Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
75 bin öğrenci sanayide okuyor
75 bin öğrenci sanayide okuyor
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sinemada 'yapay zeka' tartışmaya açılacak

Bu yıl 9-16 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleşecek Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin etkinlik ve gösterim programı açıklandı. 12 Kasım Pazar gününün yapılacak panelde 'Başlangıç mı, son mu: Sinemada Yapay Zeka' başlığıyla konu tartışılacak.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 09:12, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 09:37
Yazdır
Sinemada 'yapay zeka' tartışmaya açılacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen; Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl zengin etkinlik ve gösterim programıyla 9-16 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleşecek olan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne usta yönetmen Ömer Faruk Sorak konuk oluyor.

Bu yıl 9-16 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleşecek olan, "Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam ederek kısa filmcilere değerli fırsatlar sunan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin etkinlik ve gösterim programı açıklandı. Açıklanan program kapsamında usta yönetmen Ömer Faruk Sorak, ustalık sınıfı etkinliğiyle 14 Kasım Salı günü saat 17.30'da, Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle bir araya gelecek. Etkinliğin moderatörlüğünü ise gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş üstlenecek. "Vizontele", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Sınav", "Ferhunde Hanımlar", "Aşk ve Gurur", "Bandırma Füze Kulübü" gibi başarılı filmler ile dizilerin yönetmeni Ömer Faruk Sorak, katılacağı ustalık sınıfında bilgi ve deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşırken aynı zamanda katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

FESTİVALDE BAŞKA NELER VAR?

9 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde açılışının yapılacağı Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ilk kısa film gösterimi ve yönetmenleriyle söyleşisi 10 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 11.00'de yapılacak. Aynı gün ikinci kısa film seçkisi ise 15.30'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamındaki ilk ustalık sınıfı etkinliği ise 10 Kasım Cuma günü AKM Yeşilçam Sineması'nda sanat yönetmenliği üzerine Natali Yeres'in katılımı ile olacak. Etkinliğin moderatörlüğünü ise gazeteci Ali Demirtaş üstlenecek.

AKM'DE AYŞE ŞASA PANELİ

11 Kasım Cumartesi günü ise ilk kısa film gösterim seçkisi AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 11.00'de, ikincisi ise saat 15.30'da yapılacak. Saat 14.00'te de AKM Yeşilçam Sineması'nda İsmail Hakkı Hafız'ın konuk olduğu "Sesimi duyan var mı? (Filmde Ses Tasarımı)" başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Günün paneli ise saat 18.30'da "Sinemada Bir Ruh Macerası: Ayşe Şasa" başlığıyla, Tuba Deniz'in moderatörlüğünde, Adem Taşkıran ile Aşkın Yıldız'ın katılımıyla düzenlenecek.

SİNEMADA YAPAY ZEKA TARTIŞMAYA AÇILACAK

12 Kasım Pazar günü AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 12.00 ve 16.00 seanslarında film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşiler devam edecek. Saat 14.00'te ise yine AKM Yeşilçam Sineması'nda "Olduramadım" kitabının yazarları ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Günün paneli ise saat 18.30'da AKM Yeşilçam Sineması'nda "Başlangıç mı, son mu: Sinemada Yapay Zeka" başlığıyla, yönetmen Abdulhamit Güler'in moderatörlüğünde Hamit Coşkun ve Dr. Ferhat Zengin'in katılımıyla yapılacak.

FİLM MÜZİKLERİ DE KONUŞULACAK

13 Kasım Pazartesi günü AKM Yeşilçam Sineması'nda 12.00, 13.30 ve 15.00 seanslarında film gösterimleri sinemaseverlerle buluşacak. Bugünün atölyesi ise "Sahibinden Proje (Filmimi Nasıl Satarım)" başlığında olacak. Atölye, Ramazan Kılıç ve Merve Sena Kılıç'ın katılımıyla AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 17.30'da düzenlenecek. Günün son etkinliği ise saat 19.30'da film müzikçisi Yıldıray Gürgen'in katılımıyla ustalık sınıfı olacak. Etkinliğin moderatörlüğünü yönetmen Meryem Sena Metin üstlenecek.

FESTİVALİN KLASİĞİ: TEK PLAN MASA

14 Kasım Salı günü film gösterimleri 12.00, 13.30 ve 15.00 seanslarında AKM Yeşilçam Sineması'nda devam edecek. Festivalin klasiği haline gelmiş Tek Plan Masa etkinliği ise "Ustalarla Gençler Buluşuyor: Maksat Muhabbet" başlığında saat 14.00'te; Birol Güven, Görkem Yeltan, Meral Aktan, Murat Pay ve Reis Çelik'in katılımıyla Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Günün paneli ise AKM Yeşilçam Sineması'nda "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması" başlığında, sinema tarihçisi ve yazar Burçak Evren ile Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi'nin katılımıyla Doç. Dr. Mesut Aytekin'in moderatörlüğünde saat 19.00'da gerçekleşecek.

ÖDÜL TÖRENİ 16 KASIM'DA ATLAS SİNEMASI'NDA

15 Kasım Çarşamba günü ise görme ve işitme engelli bireyler için film gösterimi yapılacak. Gösterim saat 12.00'de Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde olacak. "Adını Sen Koy Etkinliği: Şimdi Siz Konuşun Biz Dinleyelim" başlıklı etkinlik ise aynı mekanda saat 17.00'de yapılacak. Festivalin yoğun gösterim ve etkinlik programının ardından ödüllerin sahiplerini bulacağı ve müzisyen Hakan Dedeler'in konuk olacağı kapanış ve ödül töreni ise 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Atlas Sineması'nda gerçekleşecek.


Ali Demirtaş
Akşam Gazetesi / Cumartesi Eki

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber