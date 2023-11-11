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İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 09:33, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 09:35
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İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul il genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

"Sarı" kodlu uyarı da yapılan kentte ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken İstanbul'da yarın beklenen günün en yüksek sıcaklık değeri 23 derece civarı olacak.

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