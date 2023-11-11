Deneme amaçlı başladı, kilosu 200 bin liraya satılıyor

Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
75 bin öğrenci sanayide okuyor
75 bin öğrenci sanayide okuyor
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Deneme amaçlı başladı, kilosu 200 bin liraya satılıyor

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen ve kilogramı 200 bin lira olan safranı deneme amaçlı bahçesine eken ve ardından ticarete çeviren ziraat mühendisi Bayram Çalışkan hasada başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 10:28, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 10:30
Yazdır
Deneme amaçlı başladı, kilosu 200 bin liraya satılıyor

Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (34), 3 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu'da yetişen safran bitkisini gördü. 2020 yılında deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti. Bitkinin güzel verim verdiğini gören Çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak yaklaşık bir dönüm alana safran ekti. Bu yıl 3'üncü hasadını yapan ve ailesiyle birlikte açan çiçekleri toplayan Çalışkan, gramını 150 ile 200 lira arası satıyor. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği bulunan dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran ayrıca; gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanımı ile biliniyor.

Gramlık şişeler halinde isteyenlere gönderiliyor

İnşaat ve aynı zamanda ziraat mühendisi olduğunu aktaran Bayram Çalışkan, ''2020 yılında kendi mesleğimi olan inşaat mühendisliği yapmaya çalışırken, aynı zamanda ziraat mühendisi de olduğum için araştırma içindeydim. Sonra haberlerde, internette Safranbolu'yu gördüm. Sonrasında biraz araştırmasını yaptım. Bu şekilde gidip Safranbolu'dan soğan temini yaptım. Getirdikten sonra buranın iklimine uyar mı diye bir deneme yaptım ve yetişti. Bir sonraki gidip daha fazla soğan getirip bu işe başladık. 2022 yılında da İl Tarım ve Orman Müdürü ile ekibi ile birlikte buraya geldi ve alanımızı gördü. Bizi desteklediler. Bu şekilde bir başlangıç yaptık. Safran bitkisi çok yıllık bir bitki, bu bitkiyi ektikten sonra toprakta minimum 3 yıl kalıyor, daha fazla da kalabilir. Ticaret olarak boya sektöründe, yemeklerde baharat olarak kullanılıyor, kimya sektöründe, kozmetikte birçok kullanım alanı var. Sarı olanlar arılar için ve arıcılık sektöründe kullanılıyor, biz ise kırmızı olan safran bitkisini kullanılıyoruz. Koparıp, kurutmasını yapıyoruz ve bir gramlık şişeler halinde isteyenlere gönderiyoruz. Hobi olarak başladım ama şuan ticaretini yapıyorum" dedi.

Safranın çok değerli bir bitki olduğunu aktaran Çalışkan, ''O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Gram olarak satıyorum, kilo olarak herkesin almaya durumu olamayabiliyor. Gramının fiyatı, 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Burada 800 metrekarede bir ekili alan var. 3 yılda toplamda 300 bin lira civarında bir gelir elde ettik. Ekim ve söküm arasında iki aylık bir süreci var. Soğanın ağustosun sonunda ekimi yapılır, hasadı ise ekim ayının sonunda oluyor. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Elazığ'da daha önce bu işi yapan yoktu, bunu ben getirdim. Buradaki çiftçilere örnek olmak amaçlı başladım ve bu yıl tarım ve orman il müdürlüğü beş çiftçiye daha destek verdi. Bu şekilde yayıldı, daha fazla olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

Baba Ali Rıza Çalışkan ise ''Biz ailecek birlikte bu işi yapıyoruz ve şu anda da hasadını yapıyoruz. Safran bitkisinin geniş bir yelpazesi var. Tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Genellikle ilaç firmaları kullanıyor. Onun devamında piyasada astım, bronşit, kalp, damar gibi bir çok hastalığa iyi geldiğini söylüyorlar. Tadı çok güzel, reçel ve bal gibidir" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber