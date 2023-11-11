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Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı

İstanbul'da, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda biri emekli 4 polis ve 3 nüfus müdürlüğü çalışanının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Nüfus müdürlüğünde çalışanların ise kaçak göçmenlere usulsüz işlemlerle ikamet izni almalarını sağladıkları ve suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları silindikleri öne sürüldü

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 11:00, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 11:02
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Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

ŞEBEKENİN LİDERİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre operasyonda şebeke lideri olduğu belirlenen Hasan Gülerçoban da gözaltına alındı. Gülerçoban'ın telefonunu inceleyen ekipler, şebekeyle bağlantılı 10 şüpheli daha tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü AKTİF GÖREVDEKİ POLİS

Bu şüpheliler 7 Kasım'da düzenlenene operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dijital incelemesinden belirlenen 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise emekli polis memuru olduğu, 2'sinin nüfus idaresinde çalıştığı birinin ise vergi memuru olduğu öğrenildi.

SUÇA KARIŞANLARIN PARMAK İZİ KAYITLARI SİLİNDİ İDDİASI

İddiaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan memurlar, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptı. Kaçak olarak ülkemize gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladı. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları silindi.

VİZEYE TAHDİT KONULMASINI ENGELLEMİŞLER

Yine şüphelilerin vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellediği, böylelikle ülkemize girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmamalarını sağladıkları da anlaşıldı. Bazı yabancıların hakkında giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye girişinin sağlandığı da tespit edildi. Şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü kişilerin adreslerinde oturuyor gibi gösterdikleri de belirlendi.

USULSÜZ İKAMET İZNİ ALDILAR İDDİASI

Ev sahibinin haberi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığı yapıldığı belirlendi. İddiaya göre şebeke boş evleri belirlemek için İl Nüfus Müdürlüğü personeli S.B.'den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13 şüpheli adliyeye gönderildi.

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