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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 11:08, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 11:20
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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,85 kazançla 7.771,34 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.738,66, en yüksek 7.942,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,20 kazançla 7.372,19 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,15 artışla 9.838,01, sanayi endeksi yüzde 1,34 değer kazancıyla 12.456,54 puana yükselirken, mali endeks yüzde 0,33 azalarak 7.844,34 puana geriledi.

Europen Endüstri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,68 ile Europen Endüstri oldu. Europen Endüstriyi, yüzde 13,61 ile Otokar, yüzde 12,73 ile Akfen Yenilenebilir Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,43 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 10,18 ile Bera Holding, yüzde 8,30 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 356 milyar 293 milyon lirayla Koç Holding, 316 milyar 158 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 288 milyar 798 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın düşerken, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 değer kaybıyla 1.786 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kayıpla 12.000 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,55 değer kazanarak 28,5660 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,30 yükselişle 30,5270 lira oldu.

Geçen hafta 35,0000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,06 azalarak 34,9440 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,15 kazançla 31,7760 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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