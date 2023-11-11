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Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki KOBİ'ler için sundukları desteğe 30 bin 723 başvurunun yapıldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 11:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 11:50
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Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru

İbrahimcioğlu, AA muhabirine, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 99,7'sini KOBİ'lerin oluşturduğunu, çoğunluğunun hizmet ve imalat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti.

KOSGEB'in her zaman olduğu gibi depremin ardından da KOBİ'lerin yanında olduğunu anlatan İbrahimcioğlu, "KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sahadaki kurumlarından biri. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının KOBİ'ye uzanan bir eli olarak KOSGEB'i ifade edebiliriz." dedi.

İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde ve Dünya Bankasıyla yürütülen 450 milyon dolar bütçeli desteğin afetzede KOBİ'lere hızla verileceğini dile getirdi.

KOBİ'lerin hasarlarına göre desteklerin aktarılmaya başlanacağının altını çizen İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Kısa sürede şu ana kadar desteğe 30 bin 723 başvuru oldu. Bu da programımızın hızlı kullanımı ve programın başvurudan sonraki değerlendirme süreçlerinin kolay olmasıyla oldu. KOBİ'lerin çok hızlı bir şekilde KOSGEB'in internet adresinden başvurularını, ödeme taleplerini yapabilecekleri bir sistemi kurduk. Ödeme taleplerini onayladığımız işletmelerimizin verdikleri banka hesap numaralarına tek seferde hızlı şekilde desteği ödeyeceğiz."

"15 binine yakını incelendi"

İbrahimcioğlu, çok sayıda KOSGEB çalışanını deprem bölgesinde görevlendirdiklerini, işletmelerdeki incelemelerin sürdüğünü dile getirdi.

Değerlendirmeleri hızlı yaptıklarına işaret eden İbrahimcioğlu, "30 bin 723 başvurunun 15 binine yakını hızlı şekilde incelendi. Şu ana kadar 1000 üzerinde talebin ödemesi onaylandı. Bu desteğin haricinde KOSGEB olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kurumlarıyla ortak sinerji içinde çalışıyoruz. Dolayısıyla uluslararası fonların deprem bölgesine gelmesi adına çalışmalarımız hızla devam ediyor. Müjdeli haberleri yine hem Bakanlığımız, hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan alacağız." ifadelerini kullandı

İbrahimcioğlu, onaylanan desteklerin bir ay içinde KOBİ'lerin banka hesaplarına yatırılacağını sözlerine ekledi.

KOBİ'lere verilecek destek

"Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında sunulan destek az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullanılacak, 200 bin lira ila 750 bin lira arasındaki faizsiz kredi bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak.

Sıfır faizli olan, 36 aylık bir süreci kapsayan destek, ilk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak destekten faydalanmak isteyen işletmelerden yalnızca, borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep ediliyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek.

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