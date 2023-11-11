6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!
6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!
Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak
Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak
Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı
Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru
Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı
Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
75 bin öğrenci sanayide okuyor
75 bin öğrenci sanayide okuyor
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Ana sayfaHaberler Sağlık

'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak

Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot olarak başlayan "Aile Diş Hekimliği" uygulaması, gelecek yıl 20 ilde de hayata geçirilerek, kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 12:10, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 12:11
Yazdır
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanlığınca, ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesiyle bireylerin çok küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş bakımını alışkanlık haline getirmesini sağlamak ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda, sağlık problemi ortaya çıkmadan diş çürüğü ve risk faktörlerini dikkate alarak önlenmesini ve kontrolünü hedefleyen "Aile Diş Hekimliği" uygulaması, 2022'de yılında hayata geçirildi.

Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot olarak başlayan uygulamayla, 42 Aile Diş Hekimliği biriminde yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşıldı.

Çocukların ağız ve diş sağlığı durumlarının kayıt altına alındığı, gerekli değerlendirmeler yapılarak koruyucu tedavilerin uygulandığı, düzenli takip ve kontrolünün sağlandığı bir sistem olan Aile Diş Hekimliği uygulaması, 2024 yılında 20 ilde yaygınlaştırılacak.

Uygulamanın, 2028 yılının sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde kademeli olarak 81 ilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

- "Çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün hale getirildi"

Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmaları mevcut sisteme entegre edildi.

Bu kapsamda, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve 0-12 yaş aralığındaki çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün hale getirildi. Uygulama kapsamında, çocukların muayeneleri yapılarak çürük risk durumları belirlendi ve uygun koruyucu tedaviler uygulandı.

Uygulamalarla ilgili bilgilendirilen ailelerin, ağız ve diş sağlığı farkındalık eğitimlerine katılımları sağlandı. Muayenesi tamamlanan çocuklar düzenli aralıklarla kontrol edildi.

- "Randevular, MHRS üzerinden alınabilecek"

Aile Diş Hekimliği uygulaması, gerek tedavi kapsamı, sevk zincirinin sağlanmış olması ve kurumlar arası koordinasyonu, gerekse bilgi sistemleri altyapısı ve kontrol mekanizmaları ile dünyadaki benzer uygulamalara örnek teşkil ediyor.

Uygulamanın, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında randevular, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilecek.

Aileler, 0-12 yaş arası çocukların tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını, e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber