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Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı

Marmarabirlik açıkladığı 125 liralık zeytin kilogram fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüp ödemesinin yarısını dahi yaparken, 90 lira fiyat açıklayan Tarım Kredi Kooperatifi ise ortaklarından zeytinleri almaya gelmedi. Mağdur olduklarını dile getiren zeytin üreticileri, "Biz bağlı olduğumuz Tarım Kredi Kooperatifi'nden ilaç, gübre, tohum alıp borçlandık. Beyan verdik. Ancak zeytinlerimizi almaya gelen yok" dediler.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 12:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 12:36
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Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı

İznik ilçesine bağlı Boyalıca Köyü'nde üretim yapan Orhan Fındık, bağlı oldukları Çakırca Tarım Kredi Kooperatifi'nin seleleri bırakmasına rağmen ürünleri almaya gelmediğini dile getirerek, 1000 nüfuslu köydeki üreticilerin mağdur olduğunu açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatı yüksek bularak ürünleri almayacağı yönünde dedikodular olduğunu kaydeden Fındık, "Tarım Kredi Kooperatifi 90 lira fiyat açıkladı. Marmarabirlik 125 lira açıkladı. Zeytini almıyorlar. Vatandaşın borcu var. Ben hem Marmarabirlik hem de Tarım Kredi'ye üyeyim. Marmarabirlik ürünlerimin bir kısmını aldı. Ancak Tarım Kredi halen gelip almadı. Bütün ilacımı, gübremi Tarım Kredi Kooperatifi'nden alıyorum. "Zeytinde öderim" diye. Ama zeytini almayınca mağdur olduk. Çok az ürün var. Verdiğin beyana göre alıyor. Boyalıca'nın yarısı mağdur durumda. Burada 1000 çiftçi var. Duyduğumuza göre Tarım Kredi hiç bir yerden zeytin almıyor. "Fiyat pahalı geliyor" diyorlar. Mazot, gübre, ilaç çok pahalı. Bizi mağdur etmesinler. Tarım Kredi'den genel anlamda memnunuz. Ancak zeytin işinde bu sene mağdur olduk. Tüccara versek onlar da vadeli ödeme yapıyorlar. Bizim amacımız Tarım Kredi'ye olan borcumuzu rekolte beyannamesinde kabul edilen miktar ve rakamda ödemek" dedi.

Boyalıca'nın zeytin konusunda Türkiye'de ilklerde yer aldığını ve en kaliteli zeytini ürettiklerini iddia eden Orhan Fındık, "Tarım Kredi ortağıyım. Sepetleri geldi. Tarım krediden her şeyimizi temin ediyoruz ve borcumuzu ödemek için zeytinleri teslim etmeyi bekliyoruz. Sepetleri geldi, kendileri gelmedi. Çiftçinin yanındasınız madem bizim zeytinimizi dünyanın her yerinden tüccar gelip alıyor Tarım Kredi gelip alamıyor" diye konuştu.

Öte yandan Marmarabirlik ise zeytin alım kampanyasını hızla sürdürüyor. Marmarabirlik 125 lira fiyat açıklarken, satın aldığı ürünlerin yarı parasını da peşin olarak üreticinin hesaplarına yatırdı.

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