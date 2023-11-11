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Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde konuştu. Haksız fahiş fiyatlar ve stokçuluk gibi konuların yeni torba yasada olacağını söyleyen Bolat, "Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 12:39, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 13:32
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Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından ilk kez 2016'da gerçekleşen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 8'incisi, bu yıl İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Değişen Meslekler ve Meslek Ahlakı temasıyla düzenlenen zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Zirvede Bolat'ın yanı sıra; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ve çok sayıda iş insanı yer aldı. Bakan Bolat, açılış konuşmalarının ardından İş Ahlakı ödüllerini verdi.

"İsrail'in insanlık dışı soykırım noktasına gelen saldırılarının durdurulması konusunda gayretle çalışıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail'in ilk günden bu yana sivil yerleşim alanlarını, masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastane, okul, cami, hatta kiliseyi bile ayırt etmeden gösterdiği vahşeti şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti ve halkı olarak başından bu yana İsrail'in bu artık insanlık dışı soykırım noktasına gelen saldırılarının durdurulması konusunda hükümetimiz ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere elimizden gelen bütün gayretle çalışıyoruz" dedi.

"Dünya kamuoyunun da İsrail üzerindeki baskılarını artırmasına çalışmamız önem taşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmasıyla ilgili konuşan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Riyad'da bizim uzun bir süre uğraştığımız İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere orada. Bu toplantı yapılıyor ve inşallah İslam dünyasını birlik içinde, güçlü bir mesaj, duruş ve tepki vererek İsrail üzerindeki baskıları artırmamız ve dünya kamuoyunun da İsrail üzerindeki baskılarını artırmasına çalışmamız önem taşıyor. Böyle bir güçlü duruş ve mesaj birlik görüntüsü ve çabalar çok önemli" diye konuştu.

"Bu değer yargılarının asla değişmemesi gerekmektedir"

İş ahlakı hakkında konuşan Bakan Bolat, "Teknoloji, iletişim, trendler, meslekler çok hızlı değişiyor. Ahlak aslında standarttır. Ahlak hak, adalet, değerler, hakça paylaşım asla değişmeyecek. Önemli değerlerdir. Meslekler değişebilir. Şartlar, trendler değişebilir ama bu değer yargılarının asla değişmemesi gerekmektedir. Yoksa rüzgara kapılıp giden başak taneleri durumuna düşeriz" dedi.

"3 milyonun üzerinde işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor"

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Bolat, "Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, 'çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz' diye bize sıkıntılarını iletiyorlar" diye konuştu.

"Torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak"

Çıkarılacak torba yasa hakkında konuşan Bolat, "Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" şeklinde konuştu.

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