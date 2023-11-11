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Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 12:58, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 13:00
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Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedfef alması nedeniyle Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanedeki oksijen makinelerinin durması sebebiyle bazı hastaların yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ayrıca, hastanede yoğun bakımda tutulan 39 bebek de oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ameliyathane bölümü vuruldu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombalıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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