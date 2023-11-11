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Elektrikli araç sektörü 'mahir el' arıyor

Türkiye'nin otomobili Togg'un da yollara çıkmasıyla ülkede hızla artan elektrikli araç sayısı, şarj istasyonu ihtiyacının yanı sıra kaza sonrası müdahale ve arabaların bakım-onarım sorunlarını giderecek uzman personel ihtiyacını gündeme taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 13:19, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 14:37
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Elektrikli araç sektörü 'mahir el' arıyor

Türkiye'de elektrikli araç sayısı eylül sonu itibarıyla 51 bin 219'a ulaştı. Özellikle Togg'un kullanımın hızla artması bu yükselişte etkili oldu.

Elektrikli araçların yapı, donanım ve aksam yönünden klasik arabalara göre farklı oluşu, şarj istasyonundan bakım ve onarım servislerine kadar ihtiyaçları beraberinde getirdi.

Son dönemde yetkilendirmelerle şarj istasyonu ihtiyacı hızla giderilmeye başlandı. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Türkiye'de 4 bin 421'i istasyon ortamında olmak üzere şarj noktası sayısı 9 bin 297'ye ulaştı. Araçların bakım, onarım ve kaza sonrası müdahale konusunda ise uzman ve yetkili personel ihtiyacı dikkati çekiyor.

12. Kalkınma Planı (2024-2028) kapsamında bu tür ihtiyaçların giderilmesi amacıyla "Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası"nın güncellenmesi hedef olarak konuldu. Otomotiv sanayisi tedarik zincirinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarikin ve katma değerin artırılmasının desteklenmesi, batarya, algılayıcı, elektronik kontrol üniteleri, elektronik gösterge, elektrikli motor sistemleri ve otomotiv yazılımı gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi. Otomotiv yan sanayisine yönelik ihtisas organize sanayi bölgeleri oluşturulması, bu alandaki iş gücünün niteliğinin de artırılması planlanıyor. Bu amaçla müfredat ve eğitim yöntemleri de elektrikli araçların geldiği nokta dikkate alınarak, teknolojik gerekliliklere uygun şekilde güncellenecek. Özel sektörün de desteğiyle bakım ve onarım konusunda uzman personelin sayısının hızla artırılması hedefleniyor.

"Yetkili servis" uyarısı

Sektörde halen bu konularda uzman personel arayışı sürüyor.

Uluslararası bir otomobil firmasının Ankara merkezinde Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü yapan Aykut Tuncer, AA muhabirine, elektrikli araçların son dönemde yollara çıkmaya başlaması dolayısıyla bu alanda bilgi, beceri ve birikim eksikliği olduğunu söyledi.

Elektrikli araçlardaki arıza durumunda kullanıcıların bilinçli davranması gerektiğini belirten Tuncer, "Araçların onarım ve bakımlarında mutlaka yetkili servisler tercih edilmeli" dedi.

Elektrikli araçlarda daha çok yazılım ve dijital temelli onarım çalışmaları yapıldığına işaret eden Tuncer, "Elektrikli araçlar batarya temeliyle çalıştığı için arıza durumunda fazla müdahaleye ihtiyaç duyulmuyor ve genellikle yazılım onarımlarıyla kolaylıkla sorunlar çözülebiliyor." diye konuştu.

"Elektrikli araçlardaki koruma mekanizması diğer araçlara göre daha modern"

Tuncer, elektrikli araçlarla benzinli ve diğer yakıtları kullanan araçlar arasındaki farklara dikkati çekerek, "Elektrikli araçlarda bulunan koruma mekanizması diğer araçlara göre gelişmiş ve daha modern şekilde dizayn edilmiş durumda" ifadesini kulandı.

Elektrikli otomobillerin daha büyük hasarlara karşı koruma sağlayan güçlendirilmiş maddelerden üretildiğini vurgulayan Tuncer, araçların sahip olduğu yazılımın hasar durumunda elektriği kesip bütün enerjiyi bataryada toplayabildiğini anlattı.

Tuncer, bataryanın büyük zarar alması durumunda ise yetkili kişilerce çevre güvenliğinin sağlanıp müdahale edilmesinin daha sağlıklı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde artan teknolojiyle birlikte elektrikli araçların kullanımının da arttığını düşündüğümüzde problemlerin yaşanması kaçınılmaz hale geliyor. Kaza sonrası araca daha doğru müdahale için ambulans ve itfaiye ekiplerinin elektrikli araçlar konusunda müdahale eğitimi almaları gerekebilir."

Piyasada henüz elektrikli araç tamiri konusunda ciddi eğitim almış kişilerin fazla bulunmadığını dile getiren Tuncer, hem kullanıcı hem araç sağlığı için bakımların yetkili yerlerde yaptırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Tuncer, yetkili servis teknisyenlerinin özel eğitim ve sertifikasyonlar sonucu araçlara müdahale edilebilir hale geldiğini ifade ederek, "Kullanıcıların eğitim almış teknisyenleri tercih etmesi aracın kullanım ömrünün uzamasına yardımcı olacaktır." dedi.

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