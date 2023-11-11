Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için paylaşım yaptı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün ülkemizin 2023 farklı noktasında milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor, her ilimizde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz.

Son 22 yılda, Yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanımızı 2 buçuk milyon hektar artırdık. Tabiat parkı sayımızı 17'den 266'ya çıkardık. Bugün dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biriyiz. BM listelerinde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyoruz."Türkiye Yüzyılı'na Nefes" sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara her gün yenilerini eklerken milletimizin de bizlerle aynı heyecanı paylaştığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum."