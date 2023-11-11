Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 13:43, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 13:45
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Bu adreslerdeki aramalarda, 158,7 gram esrar, 27,29 gram sentetik uyuşturucu, 189 sentetik ecza hapı, 2 esrarlı sigara, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, tabanca fişekleri ve tüfek kartuşları ele geçirildi.
Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca aranan 2 kişi de yakalandı.