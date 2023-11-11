Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca aranan 2 kişi de yakalandı.

Bu adreslerdeki aramalarda, 158,7 gram esrar, 27,29 gram sentetik uyuşturucu, 189 sentetik ecza hapı, 2 esrarlı sigara, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, tabanca fişekleri ve tüfek kartuşları ele geçirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net