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Bakan Bolat: İhracatımızda e-ihracatın payını yükselteceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılar için yeni kanallar açmaya çalıştıklarını, 'Türkiye e-ihracat Platformu'nu yakında başlatacaklarını belirterek "İhracatımızda e-ihracatın payını yükselteceğiz" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 14:36, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 14:40
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Bakan Bolat: İhracatımızda e-ihracatın payını yükselteceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Asrın İşadamları Derneğinin (ASRİAD) 3. Olağan Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin 12 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

Bolat, "Dün açıklanan istihdam rakamı, işsizlik oranının eylül ayında yüzde 9,1'e düştüğünü gösteriyor. Yani son 13-14 yılın en düşük rakamı. 3 milyon 150 bin civarında kayıtlı işsizimiz var ama iş dünyası ara eleman, vasıflı eleman bulamama konusunda dert yakınıyor." ifadelerini kullandı.

Bolat, ekim ayında yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar ihracata ulaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl, ihracatta 255-256 milyar dolara ulaşacağız. Bu geçen yıla göre çok büyük bir artış değil ama küresel ticaret yüzde 1 küçüldü şu anda. İhracatımızın yüzde 45'ini yaptığımız Avrupa Birliği'nin ithalatı da yüzde 13 küçüldü. En büyük ihracat yaptığımız Almanya'nın ithalatı yüzde 17 küçüldü. Bunları ve küresel büyümenin durgunluk içerisinde olduğunu dikkate aldığımızda, mevcudu korumayı başardık. Hem de deprem felaketine rağmen. Depremin 8 ayda bize ihracattaki maliyeti de 6 milyar dolar oldu. Kaldı ki 51 bin canımızı kaybettik, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin."

'İhracatçılarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz'

Ömer Bolat, sanayi üretim endeksinin eylülde yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdiğini belirterek, "2023 yılının temmuz-eylül döneminde, geçen yıla göre yüzde 7,7'lik artış var. Bunu güçlü iç talep ve ihracattaki artışla başarabiliyoruz. Bu olumlu gelişmeler artarak devam edecek." dedi.

'E-ihracatın payını yükselteceğiz'

Orta Vadeli Program'da 3 yıl sonra ihracat hedefinin 302 milyar dolar, 12. Kalkınma Planı'nda 2028 yılı ihracat hedefinin 375 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Hizmet ihracatında bu yıl 100 milyar doları aşıyoruz. 2028 hedefimiz 200 milyar dolar olacak. Bunlar gerçekçi tahminler ve hedefler. Tabii dünyanın içinde bulunduğu zor konjonktürde bu çalışmaları, bu hedefleri gerçekleştirmek için tempomuzu ve çalışmalarımızı daha da arttıracağız. İhracatçılarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı bütçesi içinde de gelecek yıl ihracat desteklerimizi yüzde 115 artırarak 22 milyar liralık bir destek sunacağız. Bu kapsamda mevcut ve yeni pazarları tarıyoruz, İhracatçılarımız için yeni kanallar açmaya çalışıyoruz. Türkiye e-ihracat Platformu'nu yakında başlatacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. İhracatımızda e-ihracatın payını yükselteceğiz."

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